"Вегас" победил "Сан-Хосе" и досрочно стал победителем Тихоокеанского дивизиона НХЛ

ТАСС, 1 апреля. "Вегас" на своей площадке со счетом 3:2 обыграл "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и досрочно стал победителем Тихоокеанского дивизиона.

В составе победителей шайбы забросили Ши Теодор (3-я минута), Оскар Линдберг (24) и Вильям Карлссон (49), у проигравших отличились Джо Павелски (8) и Марк-Эдуард Власич (30).

В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона в Западной конференции "Вегас" набрал 107 очков, "Сан-Хосе" с 98 очками идет вторым. Таким образом, "Сан-Хосе" в случае побед в трех оставшихся матчах регулярного чемпионата наберет 104 очка и не сможет обойти "Вегас".

Ранее "Вегас" досрочно обеспечил участие в плей-офф и стал 12-м клубом в истории НХЛ, которому удалось добиться такого результата в дебютном сезоне. Летом 2016 года совет директоров НХЛ утвердил создание 31-й команды лиги в Лас- Вегасе, которая начала выступления с текущего сезона. Лига получила от "Вегаса" вступительный взнос в размере $500 млн от владельца, миллиардера Билла Фоули. Эти деньги были распределены поровну между 30 клубами, выступающими в НХЛ.

В следующем матче "Вегас" на выезде 4 апреля сыграет с "Ванкувером", "Сан-Хосе" в тот же день примет "Даллас".