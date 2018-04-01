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Артем Мальцев победил в марафоне на чемпионате России по лыжным гонкам

Спорт
1 апреля, 15:11 дата обновления: 1 апреля, 16:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

Серебро завоевал Петр Седов, бронзу - Максим Вылегжанин

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ТАСС, 1 апреля. Артем Мальцев завоевал золото в марафоне с общего старта на 50 км свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам, который завершился в Сыктывкаре.

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Лыжники Большунов и Непряева стали чемпионами России в гонках с раздельным стартом

20-летний спортсмен преодолел дистанцию за 2 часа 1 минуту 43,1 секунды. Серебро завоевал Петр Седов (отставание 2,4 секунды), бронза у Максима Вылегжанина (+1.42,7).

Всего на чемпионате России в Сыктывкаре было разыграно 12 комплектов наград. У мужчин в спринте свободным стилем и в скиатлоне победу одержал Сергей Устюгов, позднее из-за болезни спортсмен был вынужден пропустить остальные гонки на турнире. 

Четырехкратный призер Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане Александр Большунов стал трехкратным чемпионом России. Он завоевал золото в гонке с раздельным стартом на 15 км классическим стилем, в командном спринте с Глебом Ретивых, а также в составе сборной Тюменской области в эстафетной гонке вместе с Евгением Беловым, Денисом Спицовым и Иваном Якимушкиным.

У женщин две золотые медали завоевала бронзовый призер Олимпиады-2018 Наталья Непряева (спринт и гонка с раздельным стартом). Ольга Репницына стала первой в марафоне и в эстафете вместе с Татьяной Алешиной, Анной Жеребятьевой и Ольгой Кучерук. В командном спринте победу одержали Ольга Царева и Юлия Белорукова. Анастасия Седова первенствовала в скиатлоне на 15 км. 

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