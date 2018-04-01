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Первый в истории драфт баскетбольной Единой лиги ВТБ пройдет 25 июня

Спорт
1 апреля, 16:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

Первый Матч всех звезд Единой лиги ВТБ прошел в 2017 году

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ТАСС, 1 апреля. Первый драфт в истории баскетбольной Единой лиги ВТБ состоится 25 июня 2018 года. Об этом сообщается на официальной странице лиги в Twitter.

"Если вы хотите принять в нем участие и стать одним из игроков лиги, оставляйте свою заявку в комментариях (к записи в Twitter - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Единая лига ВТБ была создана в 2008 году. В декабре 2008 года был проведен пробный розыгрыш лиги, победителем которого стал московский ЦСКА. С сезона-2009/10 армейцы выиграли еще семь чемпионских титулов, один раз победителем турнира стали подмосковные "Химки". В 2017 году в Сочи был проведен первый в истории Матч всех звезд.

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