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Тренер: сезон выдался тяжелым и напряженным для российских шорт-трекистов

Спорт
1 апреля, 18:32 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1, апреля. /ТАСС

Сезон, закрывающий олимпийский четырехлетний цикл, завершился в Санкт-Петербурге чемпионатом России

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Главный тренер сборной России по шорт-треку Андрей Максимов

Главный тренер сборной России по шорт-треку Андрей Максимов

© Владимир Гердо/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Завершившийся сезон стал очень тяжелым и напряженным для российских шорт- трекистов. Таким мнением с журналистами поделился главный тренер сборной России Андрей Максимов.

Сезон, закрывающий олимпийский четырехлетний цикл, завершился в Санкт-Петербурге чемпионатом России. По решению Международного олимпийского комитета (МОК) приглашение на Игры в Пхёнчхане получили семеро отечественных шорт-трекистов, среди которых не было шестикратного чемпиона ОИ Виктора Ана.

"Сезон выдался очень тяжелым, напряженным. Это был олимпийский год, поэтому главной задачей была подготовка спортсменов к Играм в Пхёнчхане. Где-то получилось, где-то нет, не все было гладко. Было очень тяжело, некоторые спортсмены за весь сезон похудели на 6-8 кг из-за нагрузок, перелетов, нервов", - сказал Максимов.

"В Санкт-Петербурге выступили все сильнейшие отечественные шорт-трекисты, которые показали хорошие результаты. Да, не было быстрых секунд, зато была интересная тактическая борьба, где спортсмены показали все свое мастерство и всю свою технику. Большое спасибо спортсменам за участие, большое спасибо организаторам за прекрасный прием", - заключил Максимов.

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