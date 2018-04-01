Тренер: сезон выдался тяжелым и напряженным для российских шорт-трекистов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Завершившийся сезон стал очень тяжелым и напряженным для российских шорт- трекистов. Таким мнением с журналистами поделился главный тренер сборной России Андрей Максимов.

Сезон, закрывающий олимпийский четырехлетний цикл, завершился в Санкт-Петербурге чемпионатом России. По решению Международного олимпийского комитета (МОК) приглашение на Игры в Пхёнчхане получили семеро отечественных шорт-трекистов, среди которых не было шестикратного чемпиона ОИ Виктора Ана.

"Сезон выдался очень тяжелым, напряженным. Это был олимпийский год, поэтому главной задачей была подготовка спортсменов к Играм в Пхёнчхане. Где-то получилось, где-то нет, не все было гладко. Было очень тяжело, некоторые спортсмены за весь сезон похудели на 6-8 кг из-за нагрузок, перелетов, нервов", - сказал Максимов.

"В Санкт-Петербурге выступили все сильнейшие отечественные шорт-трекисты, которые показали хорошие результаты. Да, не было быстрых секунд, зато была интересная тактическая борьба, где спортсмены показали все свое мастерство и всю свою технику. Большое спасибо спортсменам за участие, большое спасибо организаторам за прекрасный прием", - заключил Максимов.