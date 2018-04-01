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"Краснодар" сыграл вничью с "Анжи" в матче чемпионата России по футболу

Спорт
1 апреля, 21:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:1

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ТАСС, 1 апреля. "Краснодар" сыграл вничью с махачкалинским "Анжи" со счетом 1:1 в домашнем матче 24-го тура чемпионата России по футболу.

Гол в составе хозяев забил швед Виктор Классон (33-я минута), у "Анжи" отличился Олег Данченко (90).

"Краснодар" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 41 очко. "Анжи" идет на 14-й позиции (24).

В следующем туре "Краснодар" 7 апреля сыграет в гостях с санкт-петербургским "Зенитом". "Анжи" 8 апреля примет московский "Спартак".

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