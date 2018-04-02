"Даллас" потерял шансы на выход в плей-офф НХЛ после победы "Анахайма" над "Колорадо"

ТАСС, 2 апреля. "Анахайм" в овертайме со счетом 4:3 одержал победу над "Колорадо" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). После этого матча шансы на выход в плей-офф потерял "Даллас".

После второго периода хозяева проигрывали со счетом 1:3, но в третьем периоде сумели сравнять счет, а затем вырвали победу в овертайме. В составе "Анахайма" заброшенными шайбами отметились Эндрю Коглиано (7-я минута), Адам Хенрик (48), Райан Кеслер (50), победную шайбу на второй минуте овертайма забросил Ондржей Каше. В составе проигравших дубль оформил Тайсон Йост (22 и 33), также отличился Александер Керфут (2).

Российский голкипер "Колорадо" Семен Варламов пропустил матч, так как из-за травмы выбыл до конца сезона. Российский защитник гостей Никита Задоров провел на льду 21 минуту 18 секунд, совершил пять силовых приемов и заблокировал три броска. Нападающий "Колорадо" Наиль Якупов за 8 минут и 6 секунд, проведенных на льду, не отметился результативными действиями, но завершил встречу с положительным показателем полезности "+1".

Благодаря этой победе "Анахайм" вошел в зону плей-офф, поднявшись с девятого на шестое место на Западе, а активе команды 95 очков в 79 матчах. "Колорадо", набрав 93 очка, занимает восьмое место на Западе, "Даллас" с 88 очками расположился на десятой позиции. В сезоне-2015/16 "Даллас" одержал победу в Западной конференции (109 очков) и дошел до второго раунда плей-офф, где в семи матчах проиграл "Сент-Луису". Второй сезон подряд "Даллас" не может выйти в плей-офф НХЛ, в прошлом сезоне команда заняла 11-е место в конференции.

В следующем матче в ночь на 5 апреля "Анахайм" на своем льду примет "Миннесоту". "Колорадо" в ночь на 3 апреля встретится на выезде с "Лос-Анджелесом".