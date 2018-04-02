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Российская теннисистка Касаткина опустилась на одну строчку в рейтинге WTA

Спорт
2 апреля, 11:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

На турнире в Майами россиянка проиграла американке Софии Кенин во втором круге соревнований

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Дарья Касаткина

Дарья Касаткина

© EPA-EFE/MIKE NELSON

ТАСС, 2 апреля. Россиянка Дарья Касаткина опустилась с 11-го на 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте WTA.

В прошлой версии рейтинга Касаткина совершила скачок с 19-го позиции на 11-ю, это произошло в связи с выходом в финал турнира в Индиан-Уэллсе. На турнире в Майами россиянка проиграла американке Софии Кенин во втором круге соревнований.

Россиянка Светлана Кузнецова опустилась на две строчки (29), Екатерина Макарова поднялась на четыре позиции (32). Макарова также проиграла во втором круге в Майами, ее соперницей была чешка Каролина Плишкова. Мария Шарапова (41) и Елена Веснина (42) отыграли по одной позиции в рейтинге, Наталья Вихлянцева поднялась на 10 мест (78).

В первой десятке рейтинга произошло два изменения: американка Слоан Стивенс заняла девятое место, поднявшись на три строчки, а чешка Петра Квитова опустилась на одну строчку (10). Стивенс одержала победу на турнире в Майами, в финале обыграв латвийку Елену Остапенко.

Рейтинг WTA от 2 апреля:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) - 8140 очков

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) - 6790

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 5970

4 (4). Элина Свитолина (Украина) - 5630

5 (6). Елена Остапенко (Латвия) - 5611

6 (5). Каролина Плишкова (Чехия) - 4730

7 (7). Каролин Гарсия (Франция) - 4625

8 (8). Винус Уильямс (США) - 4277

9 (12). Слоан Стивенс (США) - 3938

10 (9). Петра Квитова (Чехия) - 3271…

12 (11). Дарья Касаткина (Россия) - 2940...

25 (25). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1920...

29 (27). Светлана Кузнецова (Россия) - 1612...

32 (36). Екатерина Макарова (Россия) - 1380...

41 (42). Мария Шарапова (Россия) - 1257...

42 (43). Елена Веснина (Россия) - 1175...

78 (88). Наталья Вихлянцева (Россия) - 764…

98 (87). Екатерина Александрова (Россия) - 709.

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