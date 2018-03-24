Касаткина проиграла Кенин во втором круге турнира WTA в Майами

ТАСС, 24 марта. Россиянка Дарья Касаткина уступила американке Софии Кенин в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами (призовой фонд - $7,97 млн).

Встреча завершилась в трех сетах со счетом 2:6, 6:2, 6:2 в пользу американки. Касаткина является первой ракеткой России и посеяна под 19-м номером на турнире. В третьем круге Кенин сыграет с чешкой Петрой Квитовой (9).

18 марта Касаткина проиграла американке Наоми Осаке в финале турнира WTA в Индиан-Уэллсе.

Ранее борьбу за победу на турнире в Майами завершили россиянки Светлана Кузнецова, Екатерина Макарова и Елена Веснина.

Турнира WTA в Майами завершится 31 марта.