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Касаткина проиграла Кенин во втором круге турнира WTA в Майами

Спорт
24 марта, 0:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Встреча завершилась в трех сетах со счетом 2:6, 6:2, 6:2 в пользу американки

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Дарья Касаткина

Дарья Касаткина

© EPA-EFE/JOHN G. MABANGLO

ТАСС, 24 марта. Россиянка Дарья Касаткина уступила американке Софии Кенин в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами (призовой фонд - $7,97 млн).

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Встреча завершилась в трех сетах со счетом 2:6, 6:2, 6:2 в пользу американки. Касаткина является первой ракеткой России и посеяна под 19-м номером на турнире. В третьем круге Кенин сыграет с чешкой Петрой Квитовой (9).

18 марта Касаткина проиграла американке Наоми Осаке в финале турнира WTA в Индиан-Уэллсе.

Ранее борьбу за победу на турнире в Майами завершили россиянки Светлана Кузнецова, Екатерина Макарова и Елена Веснина.

Турнира WTA в Майами завершится 31 марта.

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