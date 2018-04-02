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Официальные киберспортивные соревнования среди школьников пройдут в 2018 году

Спорт
2 апреля, 11:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Турниры состоятся в рамках Всероссийской интеллектуально-киберспортивной школьной лиги

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Федерация компьютерного спорта России (ФКСР) проведет всероссийские соревнования по киберспорту среди школьников в 2018 году. Об этом сообщил президент ФКСР Дмитрий Смит во время парламентских слушаний в Госдуме.

"В этом году мы проведем первые соревнования среди школьников. Школьники так или иначе играют, проводят большое количество времени с гаджетами, но их необходимо направить в верном направлении. Здесь мы рассчитываем также на Российское движение школьников", - сказал Смит.

Соревнования среди школьников пройдут в рамках Всероссийской интеллектуально-киберспортивной школьной лиги.

Киберспорт официально был признан видом спорта в России в 2016 году.

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