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Заявки кандидатов в тренеры сборной России по биатлону будут рассмотрены до конца мая

Спорт
2 апреля, 12:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

В понедельник тренерский совет СБР утвердил состав комиссии по рассмотрению заявок кандидатов в тренеры сборной России на следующий олимпийский цикл, ее возглавил член правления СБР Вадим Мелихов

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Заявки от специалистов, которые захотят претендовать на работу в тренерском штабе сборной России по биатлону на следующий олимпийский цикл, будут рассмотрены до конца мая. Об этом ТАСС сообщили в Союзе биатлонистов России (СБР).

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В понедельник тренерский совет СБР утвердил состав комиссии по рассмотрению заявок кандидатов в тренеры сборной России на следующий олимпийский цикл, ее возглавил член правления СБР Вадим Мелихов. Всего в комиссию вошло восемь человек, включая Виктора Майгурова и Владимира Драчева, которые 18 мая будут участвовать в выборах президента СБР.

"Был утвержден состав комиссии по рассмотрению заявок тренеров для работы со сборной в новом олимпийском цикле. Первое заседание комиссия проведет в апреле, все заявки должны быть рассмотрены до конца мая", - сообщили в СБР.

В комиссию также вошли Валерий Захаров, Максим Кугаевский, Юрий Кашкаров, Иннокентий Каринцев, Николай Савинов.

Президент СБР Александр Кравцов, который в мае покинет свой пост, ранее сообщил, что формирование нового тренерского штаба сборной пройдет на конкурсной основе. Мужскую команду возглавляют Рикко Гросс и Андрей Падин, женскую - Сергей Коновалов.

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