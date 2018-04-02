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Ледовую арену на месте снесенной телебашни в Екатеринбурге начнут строить в 2019 году

Спорт
2 апреля, 13:57 дата обновления: 2 апреля, 14:25 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 2, апреля. /ТАСС

Ранее в пресс-службе УГМК сообщали, что идет разработка концепции строительства многофункциональной ледовой арены на 15 тыс. зрителей и благоустройство территории вокруг нее

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Проект ледовой арены

Проект ледовой арены

© Пресс-служба УГМК-Холдинг

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Строительство ледовой арены на месте снесенной недостроенной телебашни в Екатеринбурге запланировано на 2019 год. Об этом в понедельник на совещании сообщил Сергей Ерыпалов, директор по капитальному строительству и инвестициям Уральской горно-металлургической компании (УГМК-Холдинг), которая выступает инвестором строительства ледовой арены.

"Мы поставили перед собой задачу пройти государственную экспертизу документации [строительства ледовой арены] до конца текущего года. В следующем году хотим приступить к строительству арены, срок строительства 2-2,5 года", - сказал Ерыпалов.

Ранее в пресс-службе УГМК сообщали, что идет разработка концепции строительства многофункциональной ледовой арены на 15 тыс. зрителей и благоустройство территории вокруг нее. В декабре 2017 года первый этап проекта планировки согласован администрацией Екатеринбурга.

Согласно представленной концепции, на спортивном объекте планируется проведение соревнований по 11 видам спорта, включая мини-футбол и баскетбол. "Что касается хоккея - площадка позволит проводить любые мероприятия вплоть до чемпионатов мира. Все требования федерации хоккея в разработке проекта учтены", - подчеркнул Ерыпалов.

Кроме того, ледовая арена сможет трансформироваться в самую большую в городе концертную площадку.

Недостроенную 220-метровую телебашню 24 марта снесли в Екатеринбурге. Она была расположена в центре и является одним из самых известных объектов областного центра. Планировалось, что телебашня станет второй по высоте в России (после Останкинской телебашни) и туда будут перенесены все городские телерадиокоммуникации. Строительство началось в 1983 году, активно шло до 1989 года, а в 1991 году было заморожено из-за отсутствия средств.

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