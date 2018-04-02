Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чемпион Европы по тяжелой атлетике украинец Пелешенко временно отстранен из-за допинга

Спорт
2 апреля, 13:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

В допинг-пробе спортсмена был обнаружен стимулятор гормона роста - запрещенное вещество GHRP-2

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 2 апреля. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) наложила временное отстранение на украинского спортсмена Александра Пелешенко по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

В допинг-пробе Пелешенко был обнаружен стимулятор гормона роста - запрещенное вещество GHRP-2.

24-летний спортсмен является двукратным чемпионом Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 85 кг (2016, 2017). На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году он занял четвертое место.

Также IWF временно отстранила армянскую тяжелоатлетку Соню Погосян. В ее допинг-пробе было найдено аналогичное вещество. Погосян выиграла бронзу на чемпионате Европы в 2017 году в весе до 75 кг.

Даты взятия проб не сообщаются. Также IWF сообщила, что не будет давать никаких комментариев, пока дела не будут закрыты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: британская полиция изучает версию об отравленной гречке в деле Скрипалей
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
ФК "Краснодар" отправил в отставку Шалимова с поста главного тренера
4
Москалькова заявила, что Трамп не находит оснований для помилования Ярошенко
5
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
6
Арендатор сгоревшего ТЦ в Кемерове обжаловала арест
7
Эксперимент по доставке почты беспилотником продолжится несмотря на падение первого дрона
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники