Чемпион Европы по тяжелой атлетике украинец Пелешенко временно отстранен из-за допинга

ТАСС, 2 апреля. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) наложила временное отстранение на украинского спортсмена Александра Пелешенко по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

В допинг-пробе Пелешенко был обнаружен стимулятор гормона роста - запрещенное вещество GHRP-2.

24-летний спортсмен является двукратным чемпионом Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 85 кг (2016, 2017). На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году он занял четвертое место.

Также IWF временно отстранила армянскую тяжелоатлетку Соню Погосян. В ее допинг-пробе было найдено аналогичное вещество. Погосян выиграла бронзу на чемпионате Европы в 2017 году в весе до 75 кг.

Даты взятия проб не сообщаются. Также IWF сообщила, что не будет давать никаких комментариев, пока дела не будут закрыты.