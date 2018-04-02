Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Баскетболист УНИКСа Смит стал самым ценным игроком марта в Единой лиге ВТБ

Спорт
2 апреля, 19:26 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

В марте УНИКС одержал две победы в двух матчах и сохранил лидерство в Единой лиге ВТБ

Поделиться
Материал из 1 страницы
Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин и Джамар Смит

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин и Джамар Смит

© Пресс-служба Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Защитник казанского УНИКСа Джамар Смит признан самым ценным баскетболистом марта в Единой лиге ВТБ по версии организаторов турнира и ТАСС. Награждение прошло перед матчем ЦСКА - УНИКС в Москве.

В марте УНИКС одержал две победы в двух матчах (над "Химками" и клубом "Локомотив-Кубань") и сохранил лидерство в Единой лиге ВТБ. В этих встречах американский игрок был лидером казанской команды, набрав 25 и 21 очко соответственно.

"Это большая честь - получить титул MVP месяца. Моя команда и тренерский штаб сделали это возможным благодаря тому, что верили в меня, - сказал Смит. - Многочасовые тренировки не прошли даром. Сейчас очень важно в том же ритме провести решающие матчи чемпионата".

УНИКС в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ одержал 15 побед, проиграв лишь однажды.

Смотрите также

"Химки" обыграли "Калев" в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ

УНИКС победил "Химки" в матче Единой лиги ВТБ по баскетболу

Два матча Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания в память о жертвах пожара в Кемерове

ЦСКА победил ВЭФ в матче Единой лиги ВТБ по баскетболу

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Площадь пожара в жилом доме в Сочи возросла до 600 кв. м
2
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
3
Источник: моряков с судна "Норд" заставляют признать себя гражданами Украины
4
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
5
СМИ: британская полиция изучает версию об отравленной гречке в деле Скрипалей
6
Около 1,7 тыс. человек пришли на митинг против отмены прямых выборов мэра Екатеринбурга
7
МЧС передало всю документацию о действиях пожарных в ТЦ в Кемерове в СК
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости