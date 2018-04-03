Газзаев предложил повысить в 10 раз цену телевизионных прав на чемпионат России по футболу

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев считает необходимым увеличить более чем в 10 раз стоимость телевизионных прав на чемпионат России по футболу.

По его словам, "сегодня российский футбол получает от телевизионных контрактов в 30 раз меньше, чем ведущие европейские чемпионаты". "Эта сумма составляет всего €37 млн в год", - заявил Газзаев на организованном им в Госдуме круглом столе "Правовые и социально-экономические вопросы финансирования профессиональных российских футбольных клубов".

Такая ситуация сказывается, на его взгляд, на доходах клубов. "Одной из главных причин тотальной убыточности российского футбола является крайне низкий доход от реализации телевизионных прав. В России эта статья приносит клубам премьер-лиги только 9% годовой прибыли, тогда как в Европе она составляет 45-55%", - констатировал он. "Другая графа доходов - средняя выручка в игровые дни, так называемые "матч-дэй" - составляет в России 3%; это тоже намного меньше, чем выручка в европейских странах, которая составляет 20-25%", - уточнил Газзаев.

"Получается, что российские клубы выживают только за счет спонсоров и государственных и региональных бюджетов. Наши клубы становятся не конкурентоспособными на европейской арене. Даже аутсайдеры чемпионата Англии, получают от телеправ намного больше, чем вся Российская футбольная премьер-лига вместе взятая", - привел пример политик.

Депутат уверен, что предпосылки для роста стоимости телевизионных прав есть. Он сообщил со ссылкой на ряд исследований, что в 2017 году рекламный рынок в России был сопоставим с итальянским или испанским и составлял около $6-7 млрд, из которых примерно 40% приходилось на телевидение. Кроме того, продолжил депутат, растет рынок российского платного телевидения, который в 2017 году составил почти $1,4 млрд.

"На мой взгляд, цена телевизионных прав на чемпионат России должна составлять не $37 млн, а $400 млн, и это должна быть только первоначальная цифра", - предложил Газзаев.