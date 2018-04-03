Самому старшему "серебряному" волонтеру ЧМ-2018 в Москве 86 лет

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Самому старшему из числа московских "серебряных" волонтеров чемпионата мира по футболу 2018 года 86 лет. Об этом журналистам сообщила директор ресурсного центра "Мосволонтер" Ирина Швец.

Волонтерами "серебряного" возраста называют людей в возрасте от 55 лет.

"Самому старшему нашему волонтеру 86 лет. Мы будем ставить "серебряных" волонтеров на те функции, где молодые люди смогут им помочь, например, с английским языком. В свою очередь, "серебряные" волонтеры открытым сердцем добавят в общение колорит", - сказала Швец, добавив, что Москва во время чемпионата мира задействует 600 "серебряных" волонтеров.

"При отборе волонтеров одним из критериев было знание английского языка, у нас не было людей, которые его не знали. Мы проводили тесты, благодаря которым определяли уровень, исходя из чего строилась программа подготовки. Также у нас есть волонтеры, которые знают несколько языков - испанский, немецкий, португальский. Единственное снисхождение в этом плане мы делали нашим "серебряным" волонтерам", - также отметила Швец.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах с 14 июня по 15 июля. Москва будет представлена двумя стадионами - "Спартак" и "Лужники".