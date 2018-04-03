Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.04:
$ 57.54
€ 70.92
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Самому старшему "серебряному" волонтеру ЧМ-2018 в Москве 86 лет

Спорт
3 апреля, 13:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Во время чемпионата мира Москва задействует 600 "серебряных" волонтеров - людей в возрасте от 55 лет

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Самому старшему из числа московских "серебряных" волонтеров чемпионата мира по футболу 2018 года 86 лет. Об этом журналистам сообщила директор ресурсного центра "Мосволонтер" Ирина Швец.

Волонтерами "серебряного" возраста называют людей в возрасте от 55 лет.

"Самому старшему нашему волонтеру 86 лет. Мы будем ставить "серебряных" волонтеров на те функции, где молодые люди смогут им помочь, например, с английским языком. В свою очередь, "серебряные" волонтеры открытым сердцем добавят в общение колорит", - сказала Швец, добавив, что Москва во время чемпионата мира задействует 600 "серебряных" волонтеров.

"При отборе волонтеров одним из критериев было знание английского языка, у нас не было людей, которые его не знали. Мы проводили тесты, благодаря которым определяли уровень, исходя из чего строилась программа подготовки. Также у нас есть волонтеры, которые знают несколько языков - испанский, немецкий, португальский. Единственное снисхождение в этом плане мы делали нашим "серебряным" волонтерам", - также отметила Швец.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах с 14 июня по 15 июля. Москва будет представлена двумя стадионами - "Спартак" и "Лужники".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу Российский футбол
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Роструде напомнили про выходные и рабочие дни в апреле и мае 2018 года
2
Госдума приняла закон о невозвратных билетах на поезда дальнего следования
3
Володин напомнил Латвии о происхождении шуб, в которые не хотят пускать "русскую вошь"
4
Тулеев стал депутатом парламента Кемеровской области
5
СК установил всех причастных к теракту в метро Петербурга
6
Песков не стал комментировать публикацию о происхождении газа, которым отравили Скрипаля
7
Управления ФСБ на Урале, в Крыму и Сибири пресекли передачу военных карт иностранцам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости