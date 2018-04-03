СМИ: Ибрагимович может пропустить ЧМ-2018 из-за доли в букмекерской компании

ТАСС, 3 апреля. Международная федерация футбола (ФИФА) может запретить шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу участвовать в чемпионате мира в России, так как спортсмен стал совладельцем букмекерской компании. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на шведскую газету Aftonbladet.

Ибрагимович завершил карьеру в национальной команде после чемпионата Европы 2016 года. Ранее он заявлял, что скучает по команде и может вернуться в сборную для участия в чемпионате мира 2018 года.

В марте Ибрагимович снялся в рекламе букмекерской компании Bethard. Как сообщил сооснователь и исполнительный директор компании Эрик Скарп, Ибрагимович стал не только рекламным лицом букмекерской конторы, но и ее совладельцем.

Согласно кодексу этики ФИФА, "запрещается принимать участие, прямо или косвенно, или иным образом связываться со ставками, азартными играми, лотереями и подобными мероприятиями или сделками, связанными с футбольными матчами", а также "запрещается иметь долю, активно или пассивно, в компаниях, фирмах, организациях и т.д., которые продвигают, выступают посредниками, организовывают или сопровождают такие мероприятия или сделки". Эти правила применятся ко всем сборным и игрокам, которые станут участниками чемпионата мира.

Ибрагимович начал выступать за сборную в 2001 году, сыграв в 116 матчах. Нападающий является рекордсменом сборной по количеству голов (62). Он принял участие в чемпионатах мира 2002 и 2006 годов, а также в чемпионатах Европы (2004, 2008, 2012,2016). На данный момент он является футболистом американского клуба "Лос-Анджелес Гэлакси", который выступает в Главной футбольной лиге.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.