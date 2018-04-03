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Кубок Гагарина привезут на церемонию закрытия чемпионата Северной военной хоккейной лиги

Спорт
3 апреля, 17:58 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 3, апреля. /ТАСС

Турнир завершится 7 апреля

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Кубок Гагарина

Кубок Гагарина

©  Артем Коротаев/ТАСС

МУРМАНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Главную награду Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Кубок Гагарина впервые привезут на Северный флот. Как сообщает во вторник пресс- служба СФ, акция приурочена к завершению первого чемпионата Северной военной хоккейной лиги на Кубок командующего Северным флотом.

"Специально на церемонию закрытия первых состязаний образованной в 2017 году Северной военной хоккейной лиги будет доставлен главный переходящий трофей Континентальной хоккейной лиги - Кубок Гагарина, обладателем которого является команда СКА из Санкт-Петербурга", - сообщили в пресс-службе.

Чемпионат завершится 7 апреля. На стадионе центра морской и физической подготовки главной базы Северного флота - Североморска - состоится последняя игра состязаний. На льду встретятся команды экипажа тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" - "Авианосец" и "Арктика", представляющая арктическую мотострелковую бригаду Северного флота.

Сразу после игры начнется торжественная церемония награждения победителей и призеров и закрытия чемпионата. В церемонии примут участие командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов и почетные гости, среди которых многократный чемпион мира и олимпийских игр Александр Мальцев. После этого состоится фотосессия команд - участниц флотского чемпионата. Болельщики и любители хоккея также смогут сфотографироваться с хоккеистами, с Кубком Гагарина и Кубком командующего Северным флотом.

В чемпионате Северного военной хоккейной лиги принимают участие двадцать хоккейных команд объединений, соединений и воинских частей флота. Состязания продолжаются с 13 января. За это время было проведено свыше 70 игр, встречи команд проходили на двенадцати хоккейных площадках в различных гарнизонах Северного флота.

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