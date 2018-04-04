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Хайнкес: "Бавария" должна улучшить свою игру, если хочет победить в Лиге чемпионов

Спорт
4 апреля, 0:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Во вторник "Бавария" в гостях одержала волевую победу над "Севильей" со счетом 2:1

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Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес

© EPA/Karl-Josef Hildenbrand

ТАСС, 4 апреля. Футболистам немецкой "Баварии" необходимо улучшить свою игру, если они хотят победить в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Об этом после первого четвертьфинального матча турнира против испанской "Севильи" заявил главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес, чьи слова приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Во вторник "Бавария" в гостях одержала волевую победу над "Севильей" со счетом 2:1.

"Мы слишком часто теряли мяч и не имели целостной игры в центре поля, что позволило "Севилье" создавать опасные моменты, - сказал Хайнкес. - Мы стали играть лучше во втором тайме и в итоге заслужили победу. Психологически нам было очень важно быстро сравнять счет, даже если для этого потребовалось немного удачи. Но если мы хотим выиграть Лигу чемпионов, нам нужно улучшить свою игру".

Ответный матч пройдет в Мюнхене 11 апреля.

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