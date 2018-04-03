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Дубль Роналду помог "Реалу" разгромить "Ювентус" в первом матче четвертьфинала ЛЧ

Спорт
3 апреля, 23:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:0

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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

© EPA-EFE/ANDREA DI MARCO

ТАСС, 3 апреля. Испанский футбольный клуб "Реал" одержал крупную победу над итальянским "Ювентусом" со счетом 3:0 в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Турине.

Дублем отметился Криштиану Роналду (3-я, 64-я минуты), еще один гол на счету Марсело (72). На 66-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален форвард "Ювентуса" Пауло Дибала.

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Криштиану Роналду открыл счет в матче спустя 2 минуты и 47 секунд после стартового свистка, этот гол стал для него самым быстрым в играх Лиги чемпионов. Второй гол форвард забил ударом в падении через себя. Португальский нападающий отличился в 10 матчах Лиги чемпионов подряд, что является рекордом. Бывший нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Руд ван Нистелрой забивал в девяти встречах турнира подряд в сезоне-2002/03.

"Ювентус" пропустил три мяча в домашнем матче плей-офф Лиги чемпионов впервые с 21 апреля 1999 года. Тогда итальянская команда проиграла "Манчестер Юнайтед" на стадии полуфинала со счетом 2:3.

Ответный матч пройдет в Мадриде 11 апреля.

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