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УЕФА оштрафовал ПСЖ на €43 тыс. за нарушения на матче ЛЧ против мадридского "Реала"

Спорт
22 марта, 20:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Болельщики французского клуба использовали пиротехнические изделия, а также лазерные указки во время матча

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Футболист ПСЖ Анхель Ди Мария наблюдает за болельщиками своей команды

Футболист ПСЖ Анхель Ди Мария наблюдает за болельщиками своей команды

© EPA-EFE/IAN LANGSDON

ТАСС, 22 марта. Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение оштрафовать французский ПСЖ на €43 тыс. за нарушения на домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Болельщики французского клуба использовали пиротехнические изделия, а также лазерные указки во время матча. На стадионе не был организован досмотр при входе, как того требуют правила безопасности УЕФА, и были заблокированы лестницы. Дисциплинарный комитет постановил не только оштрафовать французский клуб, но закрыть северную трибуну стадиона ПСЖ на следующий домашний матч клуба в еврокубках. Разбирательство из-за отсутствия досмотра закрыто.

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7 марта "Реал" на выезде обыграл ПСЖ со счетом 2:1 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. В первом матче победу также одержал мадридский клуб (3:1).

Другая французская команда "Марсель" оштрафована на €30 тыс. за беспорядки в гостевом матче Лиги чемпионов против "Атлетика" из Бильбао. Болельщики клуба не смогут купить билеты на ближайшие два гостевых матча команды в еврокубках, в том числе на четвертьфинальную игру Лиги чемпионов против "РБ Лейпцига" в Германии. Для "Марселя" устанавливается испытательный срок в два года, кроме того, на домашних матчах еврокубков клуб должен оставлять для болельщиков гостей не менее 5% мест от утвержденной УЕФА вместимости стадиона.

15 марта во время матча Лиги чемпионов в Бильбао болельщики "Марселя" нанесли колотые раны двум стюардам, один из сотрудников стадиона был ранен в шею, другой - в руку. Как отметили медики, повреждения не представляют опасности для жизни. Инцидент произошел в скором времени после начала матча, правоохранительные органы задержали троих болельщиков французского клуба.

"Марсель" в выездном матче турнира обыграл "Атлетик" со счетом 2:1, в первой встрече французская команда также одержала победу (3:1).

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