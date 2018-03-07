"Реал" обыграл ПСЖ и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

ТАСС, 7 марта. Испанский футбольный клуб "Реал" в гостях одержал победу над французским "Пари Сен-Жермен" со счетом 2:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В составе победителей забитыми мячами отметились Криштиану Роналду (52-я минута), который забил в девятом матче Лиги чемпионов подряд, и Каземиро (80). У проигравших отличился Эдинсон Кавани (71). На 66-й минуте полузащитник ПСЖ Марко Вератти был удален с поля, получив вторую желтую карточку за споры с арбитром. Французский нападающий "Реала" Карим Бензема стал 34-м футболистом, который достиг отметки в 100 сыгранных матчей в Лиге чемпионов.

Матч начался с минуты молчания в память о капитане итальянской "Фиорентины" Давиде Астори, который скончался в возрасте 31 года в воскресенье.

Первая встреча также завершилась победой "Реала" - со счетом 3:1. Таким образом, испанцы прошли в следующий раунд плей-офф Лиги чемпионов. Соперник "Реала" по четвертьфиналу турнира определится в результате жеребьевки.