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"Ливерпуль" сыграл вничью с "Порту" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Спорт
7 марта, 0:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, марта. /ТАСС

Первая встреча между командами завершилась крупной победой англичан

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп

©  EPA-EFE/Peter Powell

ТАСС, 7 марта. Английский футбольный клуб "Ливерпуль" на своем поле сыграл вничью с португальским "Порту" со счетом 0:0 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Матч начался с минуты молчания в память о капитане итальянской "Фиорентины" Давиде Астори, который скончался в возрасте 31 года в воскресенье.

Первая встреча команд завершилась разгромной победой "Ливерпуля" со счетом 5:0. Таким образом, английский коллектив прошел в следующий раунд плей-офф турнира.

Соперник "Ливерпуля" по четвертьфиналу Лиги чемпионов определится в результате жеребьевки.

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Ответные матчи 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов пройдут в Лондоне и Манчестере

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