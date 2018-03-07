"Ливерпуль" сыграл вничью с "Порту" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

ТАСС, 7 марта. Английский футбольный клуб "Ливерпуль" на своем поле сыграл вничью с португальским "Порту" со счетом 0:0 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Матч начался с минуты молчания в память о капитане итальянской "Фиорентины" Давиде Астори, который скончался в возрасте 31 года в воскресенье.

Первая встреча команд завершилась разгромной победой "Ливерпуля" со счетом 5:0. Таким образом, английский коллектив прошел в следующий раунд плей-офф турнира.

Соперник "Ливерпуля" по четвертьфиналу Лиги чемпионов определится в результате жеребьевки.