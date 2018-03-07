Ответные матчи 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов пройдут в Лондоне и Манчестере

ТАСС, 7 марта. Ответные встречи 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу пройдут в среду в Манчестере и Лондоне. Швейцарский "Базель" постарается отыграть разницу в четыре мяча в гостях у "Манчестер Сити", а "Тоттенхэм" постарается преодолеть барьер в лице прошлогоднего финалиста турнира - итальянского "Ювентуса".

"Тоттенхэм" в английской премьер-лиге занимает четвертое место и отстает от лидирующего "Манчестер Сити" на 20 очков за девять туров до финиша, в Кубке Англии после сенсационных 2:2 с "Рочдейлом" в переигровке подопечные Маурисио Почеттино добились победы со счетом 6:1. После этого "Тоттенхэм" одержал победу в чемпионате над "Хаддерсфилдом" (2:0). В обоих матчах забитыми мячами отметился южнокореец Сон Хын Мин.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" уступал "Ювентусу" по ходу первого тайма со счетом 0:2 после дубля Гонсало Игуаина (2-я и 9-я минута). Харри Кейн ответил голом на 31-й минуте, затем в компенсированное к первому тайму время Игуаин упустил возможность сделать хет-трик, не забив пенальти. В итоге на 71-й минуте хавбек "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен принес своей команде ничью - 2:2. В случае победы или ничейного результата 0:0 или 1:1 "Тоттенхэм" впервые выйдет в 1/4 финала Лиги Чемпионов, до этого "шпоры" дальше стадии 1/8 финала не проходили.

В итальянской Серии А "Ювентус" за 11 туров до финиша отстает от лидера "Наполи" на одно очко, имея одну игру в запасе. После первой встречи 1/8 финала Лиги Чемпионов итальянский клуб одержал две победы в чемпионате - над "Торино" (1:0) и "Лацио" (1:0). Кроме того, "Ювентус" в полуфинале Кубка Италии одержал победу над "Аталантой" и вышел в финал турнира.

У хозяев не смогут сыграть защитник сборной Кот-д'Ивуара Серж Орье, получивший дисквалификацию из-за перебора желтых карточек, а также защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд, который залечивает травму бедра. У гостей из-за травм колена не сыграют Хуан Куадрадо и Федерико Бернардески, под вопросом участие в матче Игуаина и Маттиа Де Шильо.

Матч состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, начало - 22:45 мск. Главным арбитром назначен чех Павел Краловец.

"Базель" попытает счастье в Манчестере

Судьба данного противостояния была во многом предрешена в первом матче, точнее в течение стартовых 23 минут, когда "Сити" сумел трижды поразить ворота соперника, встреча в итоге завершилась со счетом 4:0. За прошедшие три недели "Базель" потерпел два болезненных поражения. Сначала швейцарцы дома уступили "Санкт-Галлену" в игре национального чемпионата, позволив лидеру турнира "Янг Бойз" увеличить отрыв до 14 очков. А спустя 10 дней "Базель" завершил выступление в Кубке Швейцарии, проиграв в полуфинальной встрече все тому же "Янг Бойз" (0:2).

"Манчестер Сити" также потерпел неудачу в Кубке страны, неожиданно уступив "Уигану" (0:1). Но потом подопечные Хосепа Гвардиолы одержали три победы кряду - дважды со счетом 3:0 был бит "Арсенал" (в Кубке лиги и в чемпионате Англии), а затем обыгран "Челси" (1:0). Горожане уверенно возглавляют турнирную таблицу английской премьер-лиги, опережая идущий вторым "Манчестер Юнайтед" на 16 очков.

В среду из-за перебора желтых карточек швейцарцам не сможет помочь защитник Таулант Джака. В составе английского клуба под вопросом участие полузащитника Рахима Стерлинга, который травмировал бедро в кубковой игре с "Арсеналом".

Матч состоится на стадионе "Этихад" в Манчестере, начало - 22:45 мск. Главным арбитром назначен поляк Шимон Марциняк.

В 1/4 финала Лиги чемпионов выйдут команды, одержавшие победы по сумме двух матчей. В случае ничьей в следующую стадию пройдут команды, забившие больше гостевых мячей. Дополнительное время и серия пенальти в ответных матчах возможны только в случае зеркального отражения результатов первых встреч.