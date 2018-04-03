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"Бавария" победила "Севилью" в первом матче четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов

Спорт
3 апреля, 23:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Мюнхена

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Футболисты "Баварии"

Футболисты "Баварии"

© EPA-EFE/JOSE MANUEL VIDAL

ТАСС, 3 апреля. Мюнхенская "Бавария" одержала победу над "Севильей" со счетом 2:1 в первом матче четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Испании.

В составе победителей отличился Тьяго Алькантара (68-я минута), еще один мяч в свои ворота отправил игрок "Севильи" Хесус Навас (37), у проигравших голом отметился Пабло Сарабия (31).

До этой встречи команды никогда не играли между собой в официальных матчах. Для "Баварии" эта победа стала седьмой подряд в Лиге чемпионов под руководством главного тренера Юппа Хайнкеса.

Ответная встреча между командами пройдет 11 апреля в Мюнхене.

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