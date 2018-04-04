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Шатаут Василевского и передача Кучерова помогли "Тампе" победить "Бостон"

Спорт
4 апреля, 5:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу "Тампы"

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Андрей Василевский

Андрей Василевский

© AP Photo/Chris O'Meara

ТАСС, 4 апреля. "Тампа" обыграла "Бостон" со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы забросили Брейден Поинт (26-я минута), Виктор Хедман (31), Крис Куниц (35) и Джей Ти Миллер (43). Форвард хозяев Никита Кучеров сделал голевую передачу. Всего на счету нападающего 98 очков (38 шайб + 60 передач) в нынешнем сезоне, он занимает второе место в списке бомбардиров лиги, уступая Коннору Макдэвиду из "Эдмонтона", который набрал 103 (41+62) очка. Кучеров стал третьим игроком в истории "Тампы", достигшим отметки в 60 передач за сезон.

Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил все 33 броска по своим воротам, в восьмой раз в текущем чемпионате отыграв "на ноль". По этому показателю он стал лучшим в истории "Тампы", побив рекорд Николая Хабибулина сезона-2001/02.

"Бостон" набрал 110 очков в 79 матчах и лидирует в таблице Восточной конференции. "Тампа" идет второй с таким же количеством баллов в 80 играх. Для команды это лучший результат в истории, предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2014/15 (108 очков).

В следующем матче "Бостон" 6 апреля сыграет в гостях с "Флоридой", "Тампа" на следующий день примет "Баффало".

"Монреаль" дома уступил в овертайме "Виннипегу" (4:5). Голкипер хозяев Кэри Прайс провел 557-ю игру в регулярных чемпионатах НХЛ, побив рекорд среди вратарей команды, который принадлежал Жаку Планту. "Флорида" обыграла на своем льду "Нэшвилл" (2:1), в составе победителей голевой передачей отметился российский форвард Евгений Дадонов. На его счету теперь 62 очка (27 шайб + 35 передач) в 71 матче сезона. Эта победа позволила "Флориде" сохранить шансы на попадание в плей-офф.

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