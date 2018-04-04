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Хоккеист Кулемин рассказал, что лишь недавно начал полноценные тренировки

Спорт
4 апреля, 12:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Айлендерс" пока не знает, когда врачи разрешат ему вернуться на лед

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Николай Кулемин

Николай Кулемин

© AP Photo/Chris O'Meara

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" Николай Кулемин только недавно приступил к полноценным тренировкам. Об этом он рассказал ТАСС.

В середине ноября прошлого года Кулемин получил травму плеча, из-за которой выбыл на полгода. К тому моменту форвард провел 13 матчей в сезоне, набрав три очка (1 шайба + 2 передачи). Регулярный чемпионат НХЛ завершится в ночь на 9 апреля, "Айлендерс" не попали в плей-офф, команде осталось провести в сезоне два матча.

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"Восстановление идет по плану, но я еще не на 100% готов, только начал полноценно тренироваться. Пока с врачами решаем, когда можно будет выходить и играть. Точного ответа на вопрос, сыграю ли я в оставшихся матчах, нет - это также вопрос к докторам", - сказал Кулемин.

31-летний воспитанник магнитогорского "Металлурга" принял участие в семи чемпионатах мира, дважды став победителем турнира (2012, 2014).

"По поводу участия в чемпионате мира, то это тоже к врачам вопрос. Из Федерации хоккея России и тренерского штаба национальной сборной со мной не связывались. Если готов на 100%, то всегда готов сыграть за сборную - всегда готов приехать, защищать флаг нашей страны", - отметил игрок.

Предстоящий чемпионат мира пройдет с 4 по 20 мая в Дании. "Так как энхаэловцам не разрешили играть на Олимпиаде, то многие, кто освободится, сейчас захотят поехать и сыграть, и это будет очень интересный чемпионат мира. Что касается того, кто поедет туда из "Айлендерс", то насколько я знаю, молодые ребята туда должны отправиться. Мэттью Барзал, в частности, сыграет за сборную Канады".

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