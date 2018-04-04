Теннисист Джокович прекратил работу с тренерами Штепанеком и Агасси

ТАСС, 4 апреля. Сербский теннисист Новак Джокович прекратил работу со своими личными наставниками чехом Радеком Штепанеком и американцем Андре Агасси. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

"После турнира в Майами Джокович завершил работу с тренерами. Его личные отношения со Штепанеком были и будут хорошими, Новаку нравилось работать с ним и учиться у него. Джокович по-прежнему стремится вернуться в мировую элиту после долгого перерыва, который повлиял на его уверенную игру", - говорится в сообщении пресс-службы.

Джокович начал работать с Агасси в мае 2017 года, со Штепанеком - в декабре. Сербский теннисист пропустил шесть месяцев из-за травмы и вернулся на корт в январе на Australian Open, где выбыл из борьбы в четвертом раунде. В феврале ему потребовалась операция на правом локте.

Джокович является 12-кратным победителем турниров Большого шлема, бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года. Он возглавлял рейтинг ATP на протяжении 223 недель, сейчас Джокович занимает 13-е место.