Футболисты "Спартака" подарят Федуну на день рождения галстук с подписями

САМАРА, 4 апреля. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" собираются подарить президенту клуба Леониду Федуну на день рождения галстук, на котором распишутся игроки. Об этом рассказал журналистам полузащитник красно-белых Денис Глушаков.

В среду "Спартак" обыграл на выезде "Крылья Советов" со счетом 3:1 в рамках четвертьфинала Кубка России. Ранее Федун сказал, что хотел бы, чтобы команда преподнесла ему на день рождения (5 апреля) победу над самарской командой.

"Пока его не поздравляли, заранее никто не поздравляет, но получилось, как он и просил. Подарим галстук, распишемся на нем", - рассказал Глушаков.

Зе Луиш пообещал забить, как Роналду

По словам Глушакова, нападающий "Спартака" Зе Луиш отрабатывает на тренировках удары по воротам через себя, как получилось забить полузащитнику мадридского "Реала" Криштиану Роналду в ворота "Ювентуса", и пообещал отличаться так же.

Роналду удалось забить ударом через себя в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов с "Ювентусом", который прошел во вторник.

"Это просто фантастика, есть к чему стремиться. У нас Зе тоже так прыгает постоянно на тренировках, но пока не залетает. На сборах так получалось. Он сказал, что будет тренироваться и постарается так же забить", - рассказал Глушаков.