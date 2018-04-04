"Спартак" выиграл у "Крыльев Советов" и вышел в полуфинал Кубка России по футболу

САМАРА, 4 апреля. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 3:1 выиграл у самарских "Крыльев Советов" в четвертьфинальном матче Кубка России по футболу и стал последним полуфиналистом турнира. Встреча прошла в Самаре на стадионе "Металлург".

Голы у "Спартака" забили Зе Луиш (21-я минута), Квинси Промес (71) и Луис Адриано (77), у "Крыльев Советов" отличился Александр Соболев (90+2).

Для Промеса этот гол стал 59-м в составе "Спартака", по этому показателю он догнал Георгия Ярцева и Николая Осянина. Последний раз "Спартак" выходил в 1/2 финала Кубка России в 2011 году.

28 февраля матч "Крылья Советов" - "Спартак" был отменен за час до начала из-за плохих погодных условий, температура воздуха возле поля опустилась ниже 15 градусов мороза. Инспекторы, прибывшие в Самару для проверки качества газона, признали состояние газона на стадионе лучшим, чем оно было 28 февраля.

В полуфинале Кубка России "Спартак" сыграет с "Тосно" из Ленинградской области. В другом матче 1/2 финала встретятся клубы первенства Футбольной национальной лиги курский "Авангард" и ярославский "Шинник". Обе встречи пройдут 18 апреля, финал состоится в Волгограде 9 мая.