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"Спартак" выиграл у "Крыльев Советов" и вышел в полуфинал Кубка России по футболу

Спорт
4 апреля, 19:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу красно-белых

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Футболисты "Спартака"

Футболисты "Спартака"

© Станислав Красильников/ТАСС

САМАРА, 4 апреля. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 3:1 выиграл у самарских "Крыльев Советов" в четвертьфинальном матче Кубка России по футболу и стал последним полуфиналистом турнира. Встреча прошла в Самаре на стадионе "Металлург".

Голы у "Спартака" забили Зе Луиш (21-я минута), Квинси Промес (71) и Луис Адриано (77), у "Крыльев Советов" отличился Александр Соболев (90+2).

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Для Промеса этот гол стал 59-м в составе "Спартака", по этому показателю он догнал Георгия Ярцева и Николая Осянина. Последний раз "Спартак" выходил в 1/2 финала Кубка России в 2011 году.

28 февраля матч "Крылья Советов" - "Спартак" был отменен за час до начала из-за плохих погодных условий, температура воздуха возле поля опустилась ниже 15 градусов мороза. Инспекторы, прибывшие в Самару для проверки качества газона, признали состояние газона на стадионе лучшим, чем оно было 28 февраля.

В полуфинале Кубка России "Спартак" сыграет с "Тосно" из Ленинградской области. В другом матче 1/2 финала встретятся клубы первенства Футбольной национальной лиги курский "Авангард" и ярославский "Шинник". Обе встречи пройдут 18 апреля, финал состоится в Волгограде 9 мая.

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