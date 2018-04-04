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Болельщики "Спартака" минимум из трех регионов приедут на матч Кубка России в Самару

Спорт
4 апреля, 11:40 UTC+3 САМАРА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

На матче ожидается порядка 15 тысяч человек

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Болельщики "Спартака"

Болельщики "Спартака"

© EPA-EFE/LUIS TEJIDO

САМАРА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Болельщики московского "Спартака", как минимум, из трех областей приедут на игру 1/4 финала Кубка России по футболу с самарскими "Крыльями Советов". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе самарского клуба по итогам предматчевого совещания.

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Встреча пройдет на самарском стадионе "Металлург", который вмещает 30251 зрителя. "Крылья Советов" выделили "Спартаку" квоту в 3 тысячи билетов.

"На матче ожидается порядка 15 тысяч человек. Заявка "Спартака" - 3 тысячи болельщиков. Фанаты гостей приедут из Ульяновской, Оренбургской, Самарской областей", - сообщили в пресс-службе.

Игра изначально должна была пройти 28 февраля, но была перенесена из-за холодной погоды. "Сейчас все нормально, мы очистили трибуны от снега", - подчеркнули в пресс-службе.

Матч пройдет в среду, начало в 17:30 мск.

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