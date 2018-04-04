"Спартак" сыграет с "Крыльями Советов" в перенесенном матче Кубка России по футболу

ТАСС, 4 апреля. Московский "Спартак" сыграет в среду в Самаре с местными "Крыльями Советов" в четвертьфинальном матче розыгрыша Кубка России по футболу. Встреча, запланированная на 28 февраля, была перенесена из- за сильного мороза.

В кубковом турнире осталось определить последнего полуфиналиста. Одну пару уже составили представители Футбольной национальной лиги (ФНЛ) - курский "Авангард" и ярославский "Шинник", тогда как "Тосно" уже более месяца ждет своего соперника - им станет или чемпион страны "Спартак", или еще один клуб ФНЛ. "Крылья Советов" занимают в первом дивизионе третье место и претендуют на возвращение в премьер-лигу, идущий вторым "Оренбург" набрал столько же очков, сколько и самарцы (по 64), а лидер "Енисей" имеет лишь на одно очко больше.

"Спартак" за прошедшие в марте-апреле четыре тура чемпионата России с восьми до двух очков сократил отставание от лидирующего в премьер-лиге "Локомотива", который, впрочем, имеет матч в запасе. "Спартак" остается главным претендентом на победу и в кубковом турнире, хотя "Крылья Советов" под руководством Андрея Тихонова весной выступают очень удачно. В пяти матчах ФНЛ волжане одержали четыре победы, пропустили лишь один гол, а победить не смогли лишь "Оренбург".

При этом на пути в четвертьфинал "Крылья Советов" победили двух представителей премьер-лиги - нынешнего лидера и обладателя Кубка России прошлого сезона "Локомотив", а также "Рубин". В сентябре волжане обыграли в Самаре команду Юрия Семина в дополнительное время (3:2), а "Рубин" победили в Казани - 2:1.

47-летний наставник "Крыльев Советов" Тихонов - один из самых любимых спартаковскими болельщиками футболистов, выступавший за красно-белых в 1992-2000 годах, выиграв восемь чемпионатов страны.

Стадион "Металлург" готов к матчу

"Спартак" и "Крылья Советов" встречались еще в прошлом сезоне - в премьер-лиге, причем волжане на своем поле разгромили будущего чемпиона - 4:0. Матч состоялся на стадионе "Металлург" 1 декабря 2016 года и собрал 7370 зрителей. В среду на самарской арене ожидается более 13 тысяч зрителей. Десять тысяч билетов уже проданы, ожидается также порядка трех тысяч болельщиков "Спартака".

В составе делегации "Спартака" в Самару прибыли 23 футболиста, среди них - восстановившийся после тяжелой травмы колена полузащитник Артем Тимофеев.

Состояние натурального газона стадиона "Металлург" удовлетворительное, считают в Российском футбольном союзе, который проводит кубковые соревнования. По словам инспекторов, прибывших в Самару для проверки качества газона, оно лучше, чем было 28 февраля, при этом в заключительный день весны матч не состоялся не столько из- за состояния газона, сколько из-за температуры, которая опустилась ниже 15 градусов мороза.

В любом случае, по договоренности между клубами, они не будут проводить на главном поле "Металлурга" предматчевые тренировки - чтобы поберечь газон. Матч начнется в 17:30 мск (18:30 по местному времени), вечером среды в Самаре ожидается примерно три градуса тепла.

Главным арбитром матча "Крылья Советов" - "Спартак" назначен Владимир Москалев из Воронежа.