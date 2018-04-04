Селихов: "Спартак" пропустил необязательный гол в концовке матча с "Крыльями Советов"

САМАРА, 4 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" пропустил необязательный гол в концовке матча четвертьфинала Кубка России против "Крыльев Советов". Об этом журналистам сказал вратарь красно-белых Александр Селихов.

В среду "Спартак" со счетом 3:1 выиграл в гостях у самарского клуба в четвертьфинальном матче Кубка России и стал последним полуфиналистом турнира.

"Получили в концовке необязательный гол, будем работать. Да, [главный тренер Массимо] Каррера подошел после матча и сказал, что надо говорить защитникам быть злее и играть до конца", - сказал Селихов.

В этой встрече первый мяч в 2018 году забил лучший бомбардир красно-белых Квинси Промес. "Для любого игрока важно забивать. Тем более у Квинси никогда не было никакого кризиса - он всегда играл на команду, всегда старался. Просто иногда бывает, что что-то не получается", - сказал Селихов.

На непривычной позиции левого защитника в составе "Спартака" сыграл хавбек Лоренсо Мельгарехо. "Он уже играл слева в обороне, так что для него, думаю, это не проблема. Тем более это "Спартак" - думаю, здесь каждый может сыграть на любой позиции", - отметил Селихов.

В полуфинале Кубка России "Спартак" 18 апреля сыграет с "Тосно" из Ленинградской области.