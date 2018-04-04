Тренер "Крыльев Советов" Тихонов пожелал "Спартаку" выиграть Кубок России по футболу

САМАРА, 4 апреля. /ТАСС/. Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Андрей Тихонов пожелал московскому "Спартаку" одержать победу в Кубке России по футболу. Об этом Тихонов сказал на послематчевой пресс-конференции.

Самарские "Крылья Советов" проиграли московскому "Спартаку" со счетом 1:3 в четвертьфинале Кубка России. Возглавляющий "Крылья Советов" Тихонов восемь раз становился чемпионом России и два раза выигрывал Кубок в составе "Спартака".

"Любая команда не может на что-то рассчитывать, если выходить на игру обреченными. Местами у нас получалось неплохо, просто ребята вышли немного зажатыми, некоторые не играли с такими большими командами. В данный момент "Спартак" показывает самый привлекательный футбол [в России]. Желаю "Спартаку" выиграть Кубок", - сказал Тихонов.

"Мы старались, выходили играть на победу. Но сказалось мастерство "Спартака", особенно когда они выбегали из обороны в атаку", - добавил тренер.

Во время матча болельщики "Крыльев Советов" и "Спартака" устраивали переклички в честь Тихонова. "Меня это не стесняет. Это нормально, я благодарю болельщиков, они меня благодарят. Огромное спасибо и нашим болельщикам, и болельщикам "Спартака", - сказал Тихонов.

В субботу "Крыльям Советов" предстоит сыграть со "Спартаком-2" в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). "Перед нами стоит задача выхода в премьер-лигу. Если мы в следующей игре потеряем очки, то не знаю, что скажут болельщики", - отметил Тихонов.