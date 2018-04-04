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Каррера: футболист "Спартака" Промес сыграл с "Крыльями Советов" на своем топ-уровне

Спорт
4 апреля, 20:02 UTC+3 САМАРА САМАРА 4, апреля. /ТАСС

В среду московский "Спартак" со счетом 3:1 выиграл у самарских "Крыльев Советов" в четвертьфинальном матче Кубка России и стал последним полуфиналистом турнира

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера

© Сергей Фадеичев/ТАСС

САМАРА, 4 апреля. /ТАСС/. Болельщики смогли увидеть настоящего Квинси Промеса в матче с "Крыльями Советов", футболист "Спартака" сыграл на своем высоком уровне. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

В среду московский "Спартак" со счетом 3:1 выиграл у самарских "Крыльев Советов" в четвертьфинальном матче Кубка России и стал последним полуфиналистом турнира. В этой встрече Промес, лучший бомбардир "Спартака" последних четырех сезонов, забил первый мяч в 2018 году.

"Думаю, что это и есть настоящий Промес, который является топ-игроком", - подчеркнул Каррера.

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"Эту победу нельзя назвать легкой. "Крылья" провели хороший матч, особенно в начале второго тайма. Несмотря на то, что мы им многого не позволили. Единственное, что мне не понравилось - пропущенный гол", - добавил итальянец.

В этой встрече на позиции левого защитника вышел парагваец Лоренсо Мельгарехо, который обычно выступает в роли крайнего полузащитника. "Я практически не хвалю какого- то игрока, но сегодня я хочу поаплодировать Мельгарехо, который провел отличный матч. Сегодня он играл слева в защите, это еще один вариант, который у нас есть", - отметил Каррера.

В полуфинале Кубка России "Спартак" 18 апреля сыграет с "Тосно" из Ленинградской области. Каррера не стал оценивать шансы команды на победу в турнире. "Мы победили сегодня, и точка. В воскресенье у нас игра чемпионата с "Анжи", - сказал он в заключение.

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