Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Халеп опередила Шарапову по числу недель на первом месте рейтинга WTA

Спорт
4 апреля, 20:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Халеп, которая в обновленном рейтинге WTA набрала 8140 очков, является лидером на протяжении 22 недель, по этому показателю она обошла Шарапову (21)

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 4 апреля. Румынка Симона Халеп опередила россиянку Марию Шарапову по количеству проведенных недель на первом месте рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу WTA.

Халеп, которая в обновленном рейтинге WTA набрала 8140 очков, является лидером на протяжении 22 недель, по этому показателю она обошла Шарапову (21). Россиянка возглавляла рейтинг в 2005, 2007, 2008 и 2012 годах. Лучшей среди российских теннисисток по этому показателю является Динара Сафина (26 недель), среди действующих спортсменок лидирует американка Серена Уильямс (319 недель).

Халеп является победительницей 17 турниров WTA, 16 из которых она выиграла в одиночном разряде. Теннисистка ни разу не побеждала на турнирах серии Большого шлема.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве горит ТЦ "Персей для детей"
2
Россия получила ответы ОЗХО по делу Скрипаля
3
ЕС не одобрил заявление России в ОЗХО по инциденту в Солсбери
4
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
5
Борис Гребенщиков: никакого "дальше" нет, есть только сейчас
6
Sky: британский МИД удалил твит о происхождении вещества, которым отравили Скрипаля
7
Евгений Савченко: запоминается последнее
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости