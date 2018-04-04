Халеп опередила Шарапову по числу недель на первом месте рейтинга WTA

ТАСС, 4 апреля. Румынка Симона Халеп опередила россиянку Марию Шарапову по количеству проведенных недель на первом месте рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу WTA.

Халеп, которая в обновленном рейтинге WTA набрала 8140 очков, является лидером на протяжении 22 недель, по этому показателю она обошла Шарапову (21). Россиянка возглавляла рейтинг в 2005, 2007, 2008 и 2012 годах. Лучшей среди российских теннисисток по этому показателю является Динара Сафина (26 недель), среди действующих спортсменок лидирует американка Серена Уильямс (319 недель).

Халеп является победительницей 17 турниров WTA, 16 из которых она выиграла в одиночном разряде. Теннисистка ни разу не побеждала на турнирах серии Большого шлема.