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Широков: СКА настраивается на семь матчей в серии плей-офф КХЛ с ЦСКА

Спорт
4 апреля, 23:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

В среду ЦСКА дома со счетом 2:1 обыграл СКА в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина

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Сергей Широков

Сергей Широков

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Хоккеисты СКА настраиваются на то, что серия 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА продлится семь матчей. Такое мнение журналистам высказал нападающий санкт-петербургского клуба Сергей Широков.

В среду ЦСКА дома со счетом 2:1 обыграл СКА в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. В противостоянии до четырех побед счет равный - 2-2.

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"Все только начинается, все самое интересное впереди. Сделаем правильные выводы, нужно готовиться к домашнему матчу, впереди три встречи. Содержание игры было не очень хорошим, но будем злее. Нам нужно показывать свою игру", - считает Широков.

"Игра была равная, 0-0, потом мы забросили в большинстве, а далее игра шла до первого гола. Удачный для соперника отрезок решил исход матча. Готовимся, будем работать над нюансами, которые у нас не получились", - заключил форвард СКА.

Также свое мнение по прошедшему матчу высказал защитник санкт-петербургского клуба Вячеслав Войнов. "Можно сказать, что это была пятиминутка удачи ЦСКА. Счет сравнялся, игру забыли, выводы сделали, готовимся дальше. Мы не можем реализовать большинство, потому что соперник хорошо играет в меньшинстве", - сказал хоккеист.

Пятый матч серии пройдет 6 апреля в Санкт-Петербурге.

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