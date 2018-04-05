Источник: Клочко войдет в совет директоров ФК "Динамо" вместо Муравьева

МОСКВА, 5 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Управляющий финансово-имущественным блоком Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" Игорь Клочко будет выбран в состав совета директоров футбольного клуба "Динамо" вместо Евгения Муравьева. Об этом ТАСС сообщили два не связанных друг с другом источника.

14 марта генеральный директор "Динамо" Муравьев был освобожден от должности. Новый состав совета директоров клуба будет выбран собранием акционеров 11 апреля.

"В совете директоров произойдут изменения: вместо ушедшего Евгения Муравьева, скорее всего, будет выбран Игорь Клочко. Также планируется, что в совете директоров вместо Василия Титова будет новый человек от банка ВТБ", - сказали источники.

Официальный комментарий клуба ТАСС пока получить не удалось.

После ухода Муравьева "Динамо" продолжает работу под руководством исполнительного директора Алексея Смертина.