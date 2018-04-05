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Источник: Клочко войдет в совет директоров ФК "Динамо" вместо Муравьева

Спорт
5 апреля, 13:16 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Новый состав совета директоров клуба будет выбран собранием акционеров 11 апреля

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Игорь Клочко

Игорь Клочко

© Денис Кожевников/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Управляющий финансово-имущественным блоком Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" Игорь Клочко будет выбран в состав совета директоров футбольного клуба "Динамо" вместо Евгения Муравьева. Об этом ТАСС сообщили два не связанных друг с другом источника.

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Новый генеральный директор ФК "Динамо" будет назначен 11 апреля

14 марта генеральный директор "Динамо" Муравьев был освобожден от должности. Новый состав совета директоров клуба будет выбран собранием акционеров 11 апреля.

"В совете директоров произойдут изменения: вместо ушедшего Евгения Муравьева, скорее всего, будет выбран Игорь Клочко. Также планируется, что в совете директоров вместо Василия Титова будет новый человек от банка ВТБ", - сказали источники.

Официальный комментарий клуба ТАСС пока получить не удалось.

После ухода Муравьева "Динамо" продолжает работу под руководством исполнительного директора Алексея Смертина.

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