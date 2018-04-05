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Новый генеральный директор ФК "Динамо" будет назначен 11 апреля

Спорт
5 апреля, 12:20 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

14 марта генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев был освобожден от должности

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МОСКВА, 5 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Совет директоров московского "Динамо" назначит нового генерального директора футбольного клуба 11 апреля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

14 марта генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев был освобожден от должности.

"11 апреля состоится собрание акционеров, которое выберет состав совета директоров. После этого совет директоров назначит генерального директора", - рассказали в пресс-службе.

После ухода Муравьева клуб продолжает работу под руководством исполнительного директора Алексея Смертина.

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