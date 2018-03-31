Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рауш: футболисты "Динамо" выполнили все требования главного тренера в матче с "Арсеналом"

Спорт
31 марта, 20:18 UTC+3 ХИМКИ область/ 31, марта. /ТАСС

Бело-голубые по ходу встречи уступали 0:1, но смогли забить два гола за три минуты

Поделиться
Материал из 1 страницы
Константин Рауш

Константин Рауш

© Сергей Бобылев/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 31 марта. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" выполнили все тренерские установки в матче против тульского "Арсенала". Об этом журналистам рассказал защитник московской команды Константин Рауш.

Смотрите также

Капитан "Динамо" Шунин отметил командную работу футболистов в матче с тульским "Арсеналом"

Футболист тульского "Арсенала" Дзюба разочарован поражением от "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Хохлов отметил силу воли своих футболистов в матче с "Арсеналом"

"Динамо" одержало волевую победу над "Арсеналом" в матче РФПЛ, забив 2 гола за 3 минуты

Встреча, проходившая на "Арене-Химки", завершилась победой "Динамо" со счетом 2:1. Бело-голубые по ходу встречи уступали 0:1, но смогли забить два гола за три минуты.

"Очень хорошая игра команды, проявили сильный характер сегодня и добились важной победы. Тяжело сказать, кто лучший игрок сегодняшнего матча, так как грамотно сыграли всей командой и делали все, что говорил тренер. Из негативных моментов отмечу слабую реализацию, так как при такой игре в первом тайме мы должны были забивать 1-2 гола, а мы этого не сделали, так что будем отрабатывать. Конечно, не ожидали и пропущенного мяча, такого не должно быть, но сегодня случилось", - сказал Рауш.

После этого матча "Динамо" набрало 27 очков и поднялось на 10-ю позицию в турнирной таблице чемпионата. При этом московский клуб имеет в запасе игру против санкт- петербургского "Зенита", которая состоится 18 апреля. Следующий матч "Динамо" проведет в гостях против московского ЦСКА 9 апреля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Потерявший семью при пожаре в Кемерове показал в Instagram видео с эвакуацией из ТЦ
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
Суд арестовал совладельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова
4
Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове
5
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
6
Российские итоги оружейной выставки ArmHiTec 2018
7
МИД: для паритета с РФ британцам понадобится сократить дипмиссию примерно на 50 человек
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники