Рауш: футболисты "Динамо" выполнили все требования главного тренера в матче с "Арсеналом"

ХИМКИ /Московская область/, 31 марта. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" выполнили все тренерские установки в матче против тульского "Арсенала". Об этом журналистам рассказал защитник московской команды Константин Рауш.

Встреча, проходившая на "Арене-Химки", завершилась победой "Динамо" со счетом 2:1. Бело-голубые по ходу встречи уступали 0:1, но смогли забить два гола за три минуты.

"Очень хорошая игра команды, проявили сильный характер сегодня и добились важной победы. Тяжело сказать, кто лучший игрок сегодняшнего матча, так как грамотно сыграли всей командой и делали все, что говорил тренер. Из негативных моментов отмечу слабую реализацию, так как при такой игре в первом тайме мы должны были забивать 1-2 гола, а мы этого не сделали, так что будем отрабатывать. Конечно, не ожидали и пропущенного мяча, такого не должно быть, но сегодня случилось", - сказал Рауш.

После этого матча "Динамо" набрало 27 очков и поднялось на 10-ю позицию в турнирной таблице чемпионата. При этом московский клуб имеет в запасе игру против санкт- петербургского "Зенита", которая состоится 18 апреля. Следующий матч "Динамо" проведет в гостях против московского ЦСКА 9 апреля.