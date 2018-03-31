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Капитан "Динамо" Шунин отметил командную работу футболистов в матче с тульским "Арсеналом"

Спорт
31 марта, 20:12 UTC+3 ХИМКИ область/ 31, марта. /ТАСС

Встреча, проходившая на "Арене-Химки", завершилась победой московского клуба со счетом 2:1

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Антон Шунин

Антон Шунин

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 31 марта. /ТАСС/. Командная работа футболистов московского "Динамо" позволила им добиться победы в матче против тульского "Арсенала". Такое мнение журналистам высказал вратарь и капитан столичного клуба Антон Шунин.

Встреча, проходившая на "Арене-Химки", завершилась победой "Динамо" со счетом 2:1.

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"Я хочу отметить всю команду, мы сегодня все терпели и боролись. Так получилось, что проигрывали, но перевернули игру и победили. Сегодняшние три очка - это заслуга всей команды, для нас эти очки крайне важны. Мы очень хорошо сегодня играли, создавали много моментов и заслужили победу", - сказал Шунин.

Единственный мяч в ворота "Динамо" забил нападающий "Арсенала" Артем Дзюба, открывший счет в матче. "Что касается пропущенного мяча, то сложно сейчас что-то сказать, плохо помню тот момент, надо пересмотреть его. Помню, что была подача, Дзюба остался один, у него получилось хорошо сыграть. Здесь подвели наши индивидуальные ошибки", - добавил Шунин.

"Динамо" набрало 27 очков и поднялось на 10-ю позицию, имея игру против санкт-петербургского "Зенита" в запасе. В активе тульского клуба осталось 32 очка, "Арсенал" занимает седьмое место в турнирной таблице.

В следующем туре "Динамо" 9 апреля в столичном дерби встретится с ЦСКА на выезде, а "Арсенал" 7 апреля на домашнем поле сыграет против "Уфы".

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