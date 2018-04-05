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Тольяттинские депутаты написали обращение в Минспорт по вопросу исключения "Лады" из КХЛ

Спорт
5 апреля, 20:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

29 марта совет директоров КХЛ принял решение не включать "Ладу" в состав участников турнира в следующем сезоне

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Хоккеисты "Лады"

Хоккеисты "Лады"

© Михаил Метцель/ТАСС, архив

ТАСС, 5 апреля. Депутаты Думы городского округа Тольятти написали обращение в Министерство спорта Самарской области, Министерство спорта Российской Федерации, а также председателю совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Геннадию Тимченко по поводу исключения "Лады" из состава участников турнира. Об этом сообщает пресс-служба "Лады".

29 марта совет директоров КХЛ принял решение не включать "Ладу" в состав участников турнира в следующем сезоне. Данное решение лиги опиралось на рейтинг эффективности клубов, который формируется за три года и учитывает восемь критериев: спортивные достижения, расходы на оплату труда игроков, ТВ-индекс, долю государственного финансирования, заполняемость арен, несвоевременное осуществление расчетов по оплате труда с игроками, вместимость арен и потенциал локального рынка. По этим показателям "Лада" заняла предпоследнее место в лиге, при этом непосредственно по спортивным результатам клуб по итогам регулярного чемпионата КХЛ оказался на 13-м месте Восточной конференции из 14 команд.

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"Хоккейный клуб "Лада" воспитал большое количество игроков для сборной России, становившихся победителями и призерами Олимпийских игр и чемпионатов мира. Среди них Вячеслав Буцаев, Алексей Ковалев, Илья Брызгалов, Дмитрий Воробьев, Марат Калимулин и другие. На зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане чемпионом стал Василий Кошечкин", - говорится в заявлении.

Также в обращении отмечается и тот факт, что в команде была создана необходимая инфраструктура, а для детской хоккейной школы построен физкультурно-спортивный комплекс с крытым льдом "Труд".

Председатель Думы городского округа Тольятти Дмитрий Михель отметил, что депутаты ходатайствуют о включении "Лады" в КХЛ в связи с тем, что хоккей в городе с населением 700 тысяч человек выполняет важную социальную функцию.

В 2010 году "Лада" уже исключалась из КХЛ, продолжив выступления в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), а в сезоне-2014/15 клуб вновь вернулся в КХЛ.

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