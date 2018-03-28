Совет директоров КХЛ исключил "Югру" и "Ладу" из состава участников лиги

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Собрание совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), на котором обсуждались вопросы проведения следующего сезона, состоялось в среду в Москве. ТАСС рассказывает о наиболее важных решениях, принятых во время заседания.

Главным вопросом заседания было определение участников КХЛ в сезоне-2018/19. В нынешнем сезоне в чемпионате выступали 27 команд, однако в стратегии развития КХЛ до 2023 года сказано о необходимости изменения состава участников чемпионата сезона-2018/19 до 24 клубов.

Еще в прошлом сезоне лига разработала специальный рейтинг для анализа потенциала клубов, который был составлен из восьми параметров. Главными из них являются спортивные достижения команды (30%), расходы на зарплату игроков (20%) и ТВ-индекс (15%). На текущий момент данный рейтинг замыкали череповецкая "Северсталь", тольяттинская "Лада" и ханты-мансийская "Югра". В итоге последние два клуба практически единогласно (воздержались в ходе голосования по данному вопросу президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и генеральный менеджер "Сибири" Кирилл Фастовский - прим. ТАСС) не были включены в состав участников КХЛ следующего сезона и выступят в Высшей хоккейной лиге.

Этой участи удалось избежать "Северстали". По словам президента КХЛ Дмитрия Чернышенко, нет смысла перечислять все достижения, которые за этот сезон продемонстрировала команда из Череповца. "Клуб впервые за пять лет вышел в плей-офф, посещаемость матчей увеличилась на 13%, и, что особенно порадовало, на 75% вырос телевизионный спрос на матчи "Северстали". Клуб обновил полностью световое оборудование на арене и в итоге дает хороший продукт, который нужен лиге", - считает президент КХЛ.

По словам Чернышенко, теоретически возвращение "Лады" и "Югры" в КХЛ возможно, но для этого клубам необходимо иметь потенциал, который принесет пользу лиге. Также президент КХЛ заявил, что по итогам следующего сезона турнир покинет минимум одна команда. "Если будет серьезная заявка [на вступление в лигу] от иностранной команды, то их [клубов, которые покинут лигу] будет два", - сказал Чернышенко.

Потолок зарплат

Совет директоров КХЛ принял решение о введении потолка заработных плат в размере 900 млн рублей без возможного превышения и вывода "звезд" с сезона-2020/21, а не с сезона-2019/20, как это предполагалось ранее. С инициативой переноса жесткого потолка зарплат на один сезон вперед выступил ЦСКА. В нынешнем сезоне потолок зарплат клубов КХЛ составлял 900 млн рублей с возможностью выведения из-под него нескольких "звезд".

При расчете потолка зарплат будут сохранены льготы по индивидуальным и командным бонусам и премиям за призовые места. В сезоне-2018/19 потолок составит 850 млн рублей, клубы могут его превысить, уплатив дополнительный взнос в размере 20% [от потолка], в сезоне-2019/20 - 800 млн рублей с увеличением размера взноса за превышение до 30%. КХЛ не будет учитывать в потолке зарплат доходы игроков не старше 21 года.

Для повышения прозрачности и эффективности работы клубов лига создала комитет по контролю за финансовой деятельностью клубов. Его основными задачами будут являться помощь в увеличении коммерческой эффективности клубов и повышение их финансовой устойчивости.

По мнению члена совета директоров лиги и генерального менеджера финского "Йокерита" Яри Курри, решения о потолке зарплат должны пойти на пользу лиге. "КХЛ должна уменьшить разницу в бюджетах между богатыми и бедными клубами. Это будет лучше для болельщиков и лиги, будет больше сильных команд и конкуренции. Лига должна помогать бедным клубам", - отметил Курри.

Утверждение календаря и место проведения Матча звезд

На заседании был утвержден проект структуры календаря следующего сезона. Он предполагает, что каждая команда проведет в регулярном сезоне не менее 60 матчей. Также за счет дополнительных игр между географическими соседями и принципиальными соперниками произойдет увеличение количества топ-матчей, которые пользуются особым зрительским интересом.

Сезон начнется 1 сентября, сохранятся паузы на Еврохоккейтур, которые составят по пять дней на каждый этап, а плей-офф предварительно пройдет с 21 февраля по 25 апреля. Также планируется, что игры регулярного чемпионата впервые за семь последних сезонов пройдут 7 сентября - в этот день в 2011 году произошла авиакатастрофа, в которой погибли игроки и персонал ярославского "Локомотива". Ожидается, что окончательный календарь нового сезона будет опубликован в середине июня после согласования со всеми клубами-участниками чемпионата.

Лига определила место проведения Недели звезд хоккея 2019 года. В период с 12 по 20 января событие примет Республика Татарстан. 12 и 13 января в Нижнекамске пройдут Матч звезд Женской хоккейной лиги и Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги, 19 и 20 января в Казани состоится Матч звезд КХЛ. В рамках мероприятия в Альметьевске пройдут спортивно-массовые мероприятия.