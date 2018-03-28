ЦСКА инициировал перенос жесткого потолка зарплат в КХЛ на 2020 год

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Хоккейный клуб ЦСКА выступил с инициативой по поводу переноса жесткого потолка зарплат с 2019 на 2020 год. Об этом журналистам рассказал президент клуба, член совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Игорь Есмантович.

В среду совет директоров КХЛ утвердил потолок зарплат в 850 млн рублей на следующий сезон. В сезоне-2018/19 потолок составит 850 млн рублей, штраф за его превышение будет составлять 20%, в сезоне-2019/20 - 800 млн рублей и 30% штрафа за его превышение. В сезоне-2020/21 потолок будет составлять 900 млн рублей без возможности его превышения. В нынешнем сезоне потолок зарплат с возможностью выведения из под него нескольких звезд составлял 900 млн рублей.

"Будем оптимизировать. Если бы мы подошли к этому заранее, то могли бы не увидеть хоккеистов, которые приехали к нам из-за океана. Логично и правильно, что мы подходим к жесткому потолку к 2020 году разумно и взвешенно. Введение жесткого потолка с 2020 года - это инициатива ЦСКА", - сказал Есмантович.