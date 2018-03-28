Совет директоров КХЛ утвердил потолок зарплат в 850 млн рублей на следующий сезон

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил предельные размеры потолка заработных плат для клубов на ближайшие три сезона. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В сезоне-2018/19 потолок составит 850 млн рублей, штраф за его превышение будет составлять 20%, в сезоне-2019/20 - 800 млн рублей и 30% штрафа за его превышение. В сезоне-2020/21 потолок будет составлять 900 млн рублей без возможности его превышения. Отмечается, что для стимулирования клубов к привлечению молодых игроков, КХЛ не будет учитывать в потолке зарплат доходы игроков не старше 21 года.

"Поскольку мы подходим к жесткому потолку зарплат, то был создан специальный комитет по контролю за финансовой деятельностью клубов, который будет делать выездные проверки, работать с первичной документацией, нарабатывать статистику, - рассказал глава КХЛ Дмитрий Чернышенко. - Если мы приведем к единой медиане расходы по среднему клубу, не говоря про самый экономный, то это приведет к экономии в несколько миллиардов рублей. Это очень хороший поход. Мы делаем, все чтобы снизить нагрузку на федеральный и региональный бюджеты на 12 млрд, это будет хорошим вкладом в копилку".

В нынешнем сезоне потолок зарплат с возможностью выведения из под него нескольких звезд составлял 900 млн рублей.

Стратегию развития КХЛ, которая подразумевает введение жесткого потолка зарплат, совет директоров принял 24 мая 2017 года. Планировалось, что начиная с сезона-2020/21 потолок зарплат составит 600 млн, причем клубы сохранили бы возможность выводить из-под потолка наиболее ярких игроков, в сезоне 2019/20 - одного, а начиная с сезона 2020/21 - двух звезд.