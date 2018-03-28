Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чернышенко: минимум один клуб покинет КХЛ после сезона-2018/19

Спорт
28 марта, 14:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Ранее совет директоров лиги сообщил об исключении "Лады" и "Югры"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) по итогам сезона-2018/19 покинет минимум один клуб. Об этом журналистам сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

Ранее совет директоров лиги сообщил об исключении "Лады" и "Югры". Первоначально, согласно стратегии развития лиги до 2023 года, с 2019 года КХЛ должны были покинуть два клуба и пополнить два иностранных.

"Через сезон у нас покинет лигу один клуб. Если будет серьезная заявка от иностранной команды, то их будет два", - сказал Чернышенко.

В настоящий момент в лиге выступает шесть иностранных команд.

Смотрите также

Чернышенко: исключенные из состава участников КХЛ "Лада" и "Югра" будут играть в ВХЛ

ФХР не поддерживает решение КХЛ об исключении российских клубов

Эксперт: исключение "Югры" из КХЛ может негативно сказаться на работе школы клуба

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
2
Умер конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников
3
Источник: причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня", вероятнее всего, был поджог
4
Глава Кемеровской области попросил не спекулировать на трагедии в ТЦ "Зимняя вишня"
5
Глава ОЗХО заявил, что Лондон имеет право не консультироваться с РФ по делу Скрипаля
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
ХК "Югра", исключенный из КХЛ, поблагодарил болельщиков за поддержку
Темы дня
Новости партнеров