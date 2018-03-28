Чернышенко: минимум один клуб покинет КХЛ после сезона-2018/19

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) по итогам сезона-2018/19 покинет минимум один клуб. Об этом журналистам сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

Ранее совет директоров лиги сообщил об исключении "Лады" и "Югры". Первоначально, согласно стратегии развития лиги до 2023 года, с 2019 года КХЛ должны были покинуть два клуба и пополнить два иностранных.

"Через сезон у нас покинет лигу один клуб. Если будет серьезная заявка от иностранной команды, то их будет два", - сказал Чернышенко.

В настоящий момент в лиге выступает шесть иностранных команд.