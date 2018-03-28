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Курри: сокращение количества команд в КХЛ пойдет на пользу лиге

Спорт
28 марта, 15:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Генеральный менеджер "Йокерита" отметил, что исключенные клубы имеют возможность вернуться в лигу

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Член совета директоров КХЛ, генеральный менеджер "Йокерита" Яри Курри

Член совета директоров КХЛ, генеральный менеджер "Йокерита" Яри Курри

©  Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Исключение ханты-мансийской "Югры" и тольяттинской "Лады" из числа участников следующего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пойдет на пользу организации. Такое мнение журналистам выразил член совета директоров лиги и генеральный менеджер финского "Йокерита" Яри Курри.

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В среду совет директоров КХЛ исключил из лиги "Ладу" и "Югру". "Думаю, что сокращение количества команд - это в целом позитивный шаг для лиги. У исключенных клубов будет возможность стать лучше и вернуться в КХЛ", - считает Курри.

На заседании совета директоров КХЛ также был утвержден потолок зарплат 850 млн рублей в сезоне 2018/19. В сезоне-2020/21 потолок будет составлять 900 млн рублей без возможности его превышения. Отмечается, что для стимулирования клубов к привлечению молодых игроков, КХЛ не будет учитывать в потолке зарплат доходы игроков не старше 21 года.

По мнению члена совета директоров, КХЛ должна уменьшить разницу в бюджетах между богатыми и бедными клубами. "Это будет лучше для болельщиков и лиги. Будет больше сильных команд и конкуренции. Лига должна помогать бедным клубам", - отметил Курри.

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