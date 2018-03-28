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Величкин: исключение "Лады" из КХЛ должно пойти на пользу тольяттинскому хоккею

Спорт
28 марта, 15:14 дата обновления: 28 марта, 15:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

По словам члена совета директоров лиги, клуб в Тольятти имеет хорошее техническое оснащение

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Член совета директоров КХЛ, вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин

Член совета директоров КХЛ, вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Власти Тольятти после исключения "Лады" из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) смогут пустить высвобожденные средства на развитие хоккея. Такое мнение журналистам высказал член совета директоров лиги, вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин.

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"Клуб имеет хорошее техническое оснащение - есть возможность мальчишкам играть в хоккей. У региона будет возможность пустить высвобожденные средства на развитие хоккея, техническое оснащение, работу с болельщиками, - сказал Величкин. - Возможность вернуться есть у всех. Наша концепция - принимать не иностранные клубы, а коммерчески интересные, которые будут давать доходы и прибыль, причем не лиге, а для распределения между участниками".

В прошлом году из лиги были исключены новокузнецкий "Металлург" и хорватский "Медвешчак". "У меня была отрицательная позиция тогда, потому что никто не был к этому готов, и мы только приняли концепцию. Я предлагал отложить вопрос до следующего года. В этом году уже этого вопроса не было - прецедент был, надо работать по намеченной программе", - отметил он.
Низкие показатели посещаемости в нынешнем сезоне имеет китайский "Куньлунь".

"Нам это тоже не нравится, но нужно потерпеть. Если через год-два мы зацепим китайцев, то это будет только плюс для нашего хоккея. Мы должны получить этот рынок, это чисто коммерческий интерес, нам не нужно развитие хоккея ради хоккея в КХЛ. Нам нужно, чтобы там появились болельщики, которые будут "кушать" наш продукт, а мы будем на этом зарабатывать", - подчеркнул Величкин.

"Постараемся сделать финал из восточных клубов"

На совете директоров было принято решение о том, что жесткий потолок зарплат в 900 млн рублей будет введен с 2020 года, хотя ранее его хотели ввести годом ранее. "Конечно, для некоторых клубов 900 млн - это мало, для других - много, для нас это нормально", - сказал Величкин.

По словам вице-президента "Металлурга", на заседании совета было предложено оставить практику концентрации игроков сборной России в ряде клубов для подготовки к Олимпиаде 2022 года (большинство хоккеистов, выигравших Олимпиаду в Пхёнчхане, представляли СКА и ЦСКА. - прим. ТАСС). "Мы немого насторожились. В каждой шутке есть доля шутки", - сказал Величкин.

ЦСКА предложил ввести со следующего сезона перекрестный плей-офф с третьего раунда Кубка Гагарина. Из-за этого в финале Кубка могут встретиться клубы из одной конференции. "Если идея с перекрестным плей-офф будет принята, то мы соберемся с клубами с Востока, поговорим и постараемся, чтобы финал был Восточным", - подчеркнул Величкин. 

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