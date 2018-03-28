КХЛ планирует проведение вынесенных матчей регулярного чемпионата в Европе

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) со следующего сезона планирует проведение нескольких матчей регулярного чемпионата в Европе. Об этом журналистам рассказал президент лиги Дмитрий Чернышенко.

Заседание совета директоров КХЛ прошло в среду в Москве.

"Будут вынесенные матчи КХЛ, которые пройдут в Европе. Но место пока называть не будем", - сказал Чернышенко.

Практика вынесенных матчей широко применяется в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Встречи регулярного чемпионата на территории других стран способствуют популяризации лиги и хоккея в целом. НХЛ провела 22 игры в Европе. Впервые официальный матч НХЛ в Европе прошел в 2007 году, в Лондоне регулярный сезон-2007/08 открывали "Анахайм" и "Лос-Анджелес".

Помимо Лондона, официальные игры НХЛ принимали Стокгольм, Токио, Прага, Хельсинки. В России проходили только выставочные или предсезонные матчи.

В сезоне-2018/19 "Эдмонтон" и "Нью-Джерси" начнут регулярный чемпионат в шведском Гётеборге, матч состоится 6 октября. "Флорида" и "Виннипег" проведут два матча в Хельсинки 1 и 2 ноября.