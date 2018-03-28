КХЛ оштрафовала "Адмирал" за задолженности по заработной плате

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) наложила штраф на владивостокский "Адмирал" за задолженности по заработной плате. Об этом журналистам сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко после заседания совета директоров лиги.

"Мы считаем эту ситуацию неприемлемой, - сказал Чернышенко. - Все клубы предоставили финансовые бюджеты на следующий сезон. Было 11 клубов, у которых были задолженности, они навели порядок. Из них остался только один - "Адмирал", на на него наложен штраф".

Штраф наложен за непогашенные долги за декабрь 2017 года в размере 20% от суммы задолженности. В начале марта глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко рассказал ТАСС, что перед действующими игроками клуба долги до 1 февраля были погашены, хоккеисты, которые покинули клуб, начали получать компенсации. До закрытия зимнего трансферного окна 27 декабря клуб покинули покинули восемь игроков, включая лидеров команды по набранным очкам среди нападающих Владимира Ткачева и среди защитников Джонатана Блума, что было связано с задержками заработной платы.