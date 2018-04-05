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Форвард "Вашингтона" Овечкин сможет принять участие в матче НХЛ с "Нэшвиллом"

Спорт
5 апреля, 20:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Хоккеист пропустил в качестве меры предосторожности тренировки "Вашингтона" во вторник и среду

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Александр Овечкин

Александр Овечкин

© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 5 апреля. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин сможет принять участие в следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нэшвилла". Об этом сообщает газета Washington Post.

В понедельник в первом периоде матча против "Сент- Луиса" (4:2) Овечкин после одного из силовых приемов некоторое время не мог подняться со льда, но в итоге доиграл встречу до конца. Хоккеист пропустил в качестве меры предосторожности тренировки "Вашингтона" во вторник и среду. В четверг Овечкин вернулся на лед и принял участие в полноценной тренировке. Встреча с "Нэшвиллом" состоится в ночь на пятницу.

"Мне повезло в том эпизоде, все могло закончиться гораздо хуже. Я хочу играть, если бы ситуация была опасной для моего здоровья, то я, скорее всего, пропустил бы матч. Однако я чувствую себя хорошо, тренеры сказали, что все в порядке", - сказал Овечкин.

В текущем сезоне Овечкин лидирует в списке лучших снайперов лиги, на его счету 84 очка (46 шайб + 38 передач) в 80 матчах.

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